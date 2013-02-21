EIA库存周报: 上周美国原油库存上升,油品库存减少

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约2月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,截至2月15日当周的美国原油库存上升,因炼厂加工量减少且进口增加.同时油品库存下降.
EIA数据显示,上周原油库存增加414万桶升至去年7月以来最高水准,预估为增加180万桶.炼厂产能利用率下跌0.9个百分点至82.9%.
汽油库存下降288万桶,创2012年5月迄今最大降幅,路透调查中分析师预估为减少70万桶.四周汽油平均需求量与上年同期相比增加2.8%.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库减少228万桶,预估为降低160万桶.
"报告偏中性,因油品库存的下降抵消了原油库存上升的影响." Again Capital的John Kilduff表示."汽油需求继续改善."
EIA表示,上周美国原油日进口量增加17.6万桶至765万桶.油品进口量下降13.9万桶至每日193万桶.
美国原油期货合约交割地库欣的原油库存增长41.7万桶至5,066万桶.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。