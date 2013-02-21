EIA库存周报: 上周美国原油库存上升,油品库存减少

路透纽约2月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,截至2月15日当周的美国原油库存上升,因炼厂加工量减少且进口增加.同时油品库存下降.

EIA数据显示,上周原油库存增加414万桶升至去年7月以来最高水准,预估为增加180万桶.炼厂产能利用率下跌0.9个百分点至82.9%.

汽油库存下降288万桶,创2012年5月迄今最大降幅,路透调查中分析师预估为减少70万桶.四周汽油平均需求量与上年同期相比增加2.8%.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库减少228万桶,预估为降低160万桶.

"报告偏中性,因油品库存的下降抵消了原油库存上升的影响." Again Capital的John Kilduff表示."汽油需求继续改善."

EIA表示,上周美国原油日进口量增加17.6万桶至765万桶.油品进口量下降13.9万桶至每日193万桶.

美国原油期货合约交割地库欣的原油库存增长41.7万桶至5,066万桶.(完)

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