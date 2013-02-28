EIA库存周报: 上周美国原油库存上升,油品库存涨跌互见

路透纽约2月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,2月22日止当周美国原油库存上升,因进口量增加.而在炼厂加工量增加之际,油品库存涨跌不一.

EIA数据显示,上周美国原油库存上升113万桶,低于分析师此前预估的240万桶升幅.上周炼厂产能利用率上升2.2个百分点至85.1%,预估为增加0.1个百分点.

"炼厂产能利用率上升...这主要是因为本周炼厂正结束(季节性维护)周转期,产量和恢复速度都高于我们大多数人的预期,"纽约Jefferies Bache副总裁Andy Lebow表示.

上周美国汽油库存下降186万桶,路透调查中分析师预估为减少90万桶.其中墨西哥湾地区库存降幅最大,为近190万桶.

EIA称,四周平均汽油需求较上年同期增加2%.

EIA数据显示,上周包括柴油及取暖油在内的馏分油库存上升55.7万桶,分析师原先预估为减少140万桶.馏分油四周平均需求较上年同期增加4.4%.

"汽油库存下降(对油价)有支撑作用,油品需求持续上升也是,尤其是馏分油需求增幅达4.4%,"纽约Again Capital对冲基金的John Kilduff说.

EIA称,上周美国原油日进口量增加26.9万桶至791万桶.成品油日进口量减少14.7万桶至178万桶.

美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少7.5万桶至5,058万桶.

在EIA库存数据公布后,美国原油期货 价格几无变动,守住此前微弱涨幅.1621GMT时,合约价格上涨16美分,报每桶92.79美元.(完)

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