EIA库存周报: 上周美国原油库存上升,油品库存涨跌互见

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约2月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,2月22日止当周美国原油库存上升,因进口量增加.而在炼厂加工量增加之际,油品库存涨跌不一.
EIA数据显示,上周美国原油库存上升113万桶,低于分析师此前预估的240万桶升幅.上周炼厂产能利用率上升2.2个百分点至85.1%,预估为增加0.1个百分点.
"炼厂产能利用率上升...这主要是因为本周炼厂正结束(季节性维护)周转期,产量和恢复速度都高于我们大多数人的预期,"纽约Jefferies Bache副总裁Andy Lebow表示.
上周美国汽油库存下降186万桶,路透调查中分析师预估为减少90万桶.其中墨西哥湾地区库存降幅最大,为近190万桶.
EIA称,四周平均汽油需求较上年同期增加2%.
EIA数据显示,上周包括柴油及取暖油在内的馏分油库存上升55.7万桶,分析师原先预估为减少140万桶.馏分油四周平均需求较上年同期增加4.4%.
"汽油库存下降(对油价)有支撑作用,油品需求持续上升也是,尤其是馏分油需求增幅达4.4%,"纽约Again Capital对冲基金的John Kilduff说.
EIA称,上周美国原油日进口量增加26.9万桶至791万桶.成品油日进口量减少14.7万桶至178万桶.
美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少7.5万桶至5,058万桶.
在EIA库存数据公布后,美国原油期货 价格几无变动,守住此前微弱涨幅.1621GMT时,合约价格上涨16美分,报每桶92.79美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王湄;审校 徐文焰)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。