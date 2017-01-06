EIA库存周报：美国上周原油库存大幅减少 成品油库存猛增

路透1月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，因炼厂增产，汽油和馏分油库存猛增。

截至12月30日该周，美国原油库存减少710万桶，市场预估为减少220万桶。

分析师表示，部分减少要归咎于年底税赋的考量，因炼厂要用掉手上的原油来避免面临库存更多所造成的更高赋税。

“由于降低应缴税额策略意谓着原油船货仍留在离岸，而非带上岸，因此墨西哥沿岸库存减少了710万桶，完全可以用来说明原油库存减少的情况，”ClipperData商品研究主管Matt Smith表示。

上周美国原油日进口量减少100万桶。

EIA数据显示，日炼油量上升13.2万桶。炼厂产能利用率上升1.0个百分点至92%。

根据EIA，炼厂产能增加集中在美国墨西哥湾沿岸地区，导致美国馏分油库存创下纪录最大单周增幅。

EIA数据显示，整体而言，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加1,010万桶，市场预估为增加110万桶。其中包括了在墨西哥湾沿岸地区PADD 3，库存增加了580万桶。

“一周库存出现如此这般的摆荡...与行事历大有关系。是的，天气温暖，是的，产量上升，但更多是和日历年的考量及赋税考量有关，”投资银行公司Herbert J. Sims & Co能源交易业务主管Donald Morton表示。

上周汽油库存增加830万桶，市场预估为增加180万桶。

EIA表示，美国原油交割地库欣库存增加110万桶。(完)