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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 00:48 BJT

EIA月报：美国8月石油日产量创逾28年最高

路透纽约9月9日 - 能源资料协会(EIA)周二在月报中称，8月美国原油日产量平均达860万桶，为1986年7月来最高水平。

EIA还称，将美国2014年原油日产量预估上调至约853万桶，之前预估为846万桶。

另外，EIA还将美国2015年原油日产量预估上调25万桶，至950万桶。

EIA称，2015年美国汽油和其他液态燃料净进口预计将减少至相当于总需求的21%，为1968年来最低，今年美国汽油和其他液态燃料总消费预计将按年减少0.2%，至每日1,892万桶。

EIA预计，明年美国汽油和其他液态燃料总消费预计将按年增加0.8%，至每日1,908万桶，较上次预估上调了10万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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