EIA月报：美国8月石油日产量创逾28年最高

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透纽约9月9日 - 能源资料协会(EIA)周二在月报中称，8月美国原油日产量平均达860万桶，为1986年7月来最高水平。
EIA还称，将美国2014年原油日产量预估上调至约853万桶，之前预估为846万桶。
另外，EIA还将美国2015年原油日产量预估上调25万桶，至950万桶。
EIA称，2015年美国汽油和其他液态燃料净进口预计将减少至相当于总需求的21%，为1968年来最低，今年美国汽油和其他液态燃料总消费预计将按年减少0.2%，至每日1,892万桶。
EIA预计，明年美国汽油和其他液态燃料总消费预计将按年增加0.8%，至每日1,908万桶，较上次预估上调了10万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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