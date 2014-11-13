国际油市：EIA预计明年美国原油产出增长略微放缓，并下调油价预估

EIA还表示，预计沙特阿拉伯将控制产量，但仍将2015年布兰特油价预估较上个月下调18美元，至平均每桶83美元。

EIA表示，美国10月平均原油日产量约为890万桶，12月的日均产量料超过900万桶，为连续第三年每日增幅100万桶。

EIA预计沙特将把日产量下调至低于当前950万桶的水平，以避免“在非OPEC产量大幅增加的情况下，对油价造成进一步下行压力”，但2015年全年沙特日产量仍料高于900万桶。