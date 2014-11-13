国际油市：EIA预计明年美国原油产出增长略微放缓，并下调油价预估

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
路透11月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三表示，美国国内原油产量明年将继续增长，因油价下滑并未令页岩油生产商气馁，但EIA将日产量预估下调约10万桶。
EIA还表示，预计沙特阿拉伯将控制产量，但仍将2015年布兰特油价预估较上个月下调18美元，至平均每桶83美元。
EIA月度短期能源展望显示，预计明年美国原油日产量将增加85万桶，至940万桶左右。一个月前预期为增加96万桶。
一贯谨慎的EIA对产量预估的下调程度远低于其他分析机构。
EIA补充称，美国原油产量增加，促使10月商业原油库存增长2,020万桶，创12年以来同期最大增幅，而且是1920年来第四大10月库存增幅。
EIA表示，美国10月平均原油日产量约为890万桶，12月的日均产量料超过900万桶，为连续第三年每日增幅100万桶。
EIA预计沙特将把日产量下调至低于当前950万桶的水平，以避免“在非OPEC产量大幅增加的情况下，对油价造成进一步下行压力”，但2015年全年沙特日产量仍料高于900万桶。
“全球原油供应不断增加，同时原油需求疲弱，将在短期内压低油价。明年布兰特原油均价料比前次预估低18美元。”EIA主管Adam Sieminski表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1