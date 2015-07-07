EIA月报：EIA小幅上调今明两年美国原油产量预估，但下调油价预估

路透纽约7月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中小幅上调了今明两年美国原油产量预估，但下调价格预估。

EIA在月报中，将2015年美国原油日产量增长预估上调至75万桶，之前预估为72万桶，EIA将2016年美国原油日产量预估上调至减少15万桶，之前预估为减少16万桶。

EIA还下调了明年美国和全球油价预估，预计明年美国原油期货均价为每桶62.04美元，较上月预估下调了5.4%。布兰特原油期货均价预估下调4.9%，至67.04美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)