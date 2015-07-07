EIA月报：EIA小幅上调今明两年美国原油产量预估，但下调油价预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约7月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中小幅上调了今明两年美国原油产量预估，但下调价格预估。
EIA在月报中，将2015年美国原油日产量增长预估上调至75万桶，之前预估为72万桶，EIA将2016年美国原油日产量预估上调至减少15万桶，之前预估为减少16万桶。
EIA还下调了明年美国和全球油价预估，预计明年美国原油期货均价为每桶62.04美元，较上月预估下调了5.4%。布兰特原油期货均价预估下调4.9%，至67.04美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。