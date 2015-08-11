更正-EIA月报：EIA下调今明两年美国原油产量预估

路透纽约8月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中下调了今明两年美国原油产量预估。

EIA在月报中，将2015年美国原油日产量增长预估下调至65万桶，之前预估为75万桶，EIA将2016年美国原油日产量预估下调至减少40万桶，之前预估为减少15万桶。

EIA还维持今年美国石油日需求增长预估在40万桶，同上月一样，并上调明年美国石油日需求增长预估至19万桶，上月预估为13万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)