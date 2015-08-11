更正-EIA月报：EIA下调今明两年美国原油产量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(更正：因译文有误，内文第二段2016年美国原油日产量预估应为“下调至减少40万桶”，非“下调4万桶”)
路透纽约8月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中下调了今明两年美国原油产量预估。
EIA在月报中，将2015年美国原油日产量增长预估下调至65万桶，之前预估为75万桶，EIA将2016年美国原油日产量预估下调至减少40万桶，之前预估为减少15万桶。
EIA还维持今年美国石油日需求增长预估在40万桶，同上月一样，并上调明年美国石油日需求增长预估至19万桶，上月预估为13万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。