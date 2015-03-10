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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 00:27 BJT

EIA月报：EIA上调今年美国原油产量预估，但下调明年预估

路透纽约3月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中上调了今年美国原油产量预估，但下调明年预估。

EIA预计美国2015年原油日产量在935万桶，略高于上月预期的930万桶。

EIA预计美国2016年原油日产量为949万桶，略低于上月预估的952万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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