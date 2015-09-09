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货币新闻 | 2015年 9月 10日 星期四 00:44 BJT

EIA月报：EIA维持2016年美国原油日产量降幅预估，下调今年产量增长预估

路透纽约9月9日 - 美国政府周三维持其对2016年美国原油产量将下降的预估不变，下调2015年产量增长预估。

美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2016年美国原油日产量将减少40万桶，至日产量为882万桶。上个月该机构也曾预计日产量减少40万桶，但预计总日产量为896万桶。

2015年原油日产量预期下调至增加50万桶，此前预计增加65万桶。

同时EIA还下调了2016年美国石油日需求增长预估，从之前预计的19万桶下调至13万桶，2015年美国石油日需求增长预估从之前的40万桶下调至33万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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