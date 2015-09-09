EIA月报：EIA维持2016年美国原油日产量降幅预估，下调今年产量增长预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月9日 - 美国政府周三维持其对2016年美国原油产量将下降的预估不变，下调2015年产量增长预估。
美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2016年美国原油日产量将减少40万桶，至日产量为882万桶。上个月该机构也曾预计日产量减少40万桶，但预计总日产量为896万桶。
2015年原油日产量预期下调至增加50万桶，此前预计增加65万桶。
同时EIA还下调了2016年美国石油日需求增长预估，从之前预计的19万桶下调至13万桶，2015年美国石油日需求增长预估从之前的40万桶下调至33万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。