德国宪法法院裁决推高布兰特原油期价 但EIA数据限制涨幅

* 德国宪法法院确认欧元区救助基金的合法性

* 上周美国原油库存增加近200万桶-EIA

* 美联储刺激希望支撑油价

路透纽约9月12日电---布兰特原油期价周三攀升,因德国宪法法院的裁决确认欧元区救助基金的合法性,加之地缘政治忧虑,使油价在美国库存数据公布前上扬.美国上周库存数据显示,原油库存增加,使油价涨幅受限.

美国驻利比亚大使遭该国武装分子袭击身亡的消息使对地缘政治风险的忧虑加重,且对美国联邦储备委员会(FED,美联储)周四再推刺激举措的寄望支撑油价.

10月布兰特原油期货价格上涨0.56美元,结算价报每桶115.96美元.该合约将於周四到期.日高为116.67美元,为8月16日以来最高.

美国10月原油期货价格回落0.16美元,结算价报每桶97.01美元,盘中升至98.06美元,日低为96.31美元,低於200日移动均线切入位96.31美元,後者是交易商密切关注的技术水准.

今日美国能源资料协会公布的数据显示,上周原油库存增加199万桶,分析师预期为减少260万桶.数据公布後,布兰特原油期货削减涨幅,美国原油期货走低.

德国宪法法院周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.法院设下的准许条件还包括:德国在欧洲稳定机制(ESM)的负担不得超过1,900亿欧元,且必须由德国下议院批准.

在EIA数据公布前,美国RBOB汽油期货触及10月合约高位,之後回落1%,因数据显示东北部,PADD 1和包括纽约海湾合约交个点等地区的汽油库存增加.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 97.01 -0.16 -0.2% 96.31 98.06 206,890 222,006

11月原油 97.34 -0.16 -0.2% 96.69 98.38 59,178 93,026

10月RBOB汽油 3.0016 -0.0419 -1.4% 2.9890 3.0796 54,975 42,471

11月RBOB汽油 2.9056 -0.0155 -0.5% 2.8940 2.9527 51,422 24,690

10月取暖油 3.2152 0.0295 0.9% 3.1782 3.218 47,011 51,195

11月取暖油 3.2134 0.0291 0.9% 3.1777 3.2156 31,763 24,680

ICE合约

10月布兰特 115.96 0.56 0.5% 115.00 116.67 129,681 151,866

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 481,161 537,652 516,955 1,585,806 -20,521

汽油 162,510 92,780 130,342 292,397 -662

取暖油 141,344 127,425 135,078 344,422 -917 (完)

--编译 母红;审校 李军

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