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货币新闻 | 2015年 12月 9日 星期三 01:42 BJT

EIA月报：EIA预计明年美国原油日产量减少57万桶，上调今年日产量增幅预估

路透纽约12月8日 - 美国政府周二上调了对明年美国原油日产量的降幅预估，持续一年的跌势打压油价至近七年低点。

美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2016年美国原油日产量将减少57万桶，至日产量为876万桶。上个月该机构曾预计日产量减少52万桶。

2015年原油日产量预期上调至增加63万桶，此前预计增加58万桶。

同时EIA还上调了2016年美国石油日需求增长预估，从之前预计的12万桶上调至16万桶，但2015年美国石油日需求增长预估从之前的33万桶下调至29万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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