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货币新闻 | 2016年 1月 13日 星期三 01:39 BJT

EIA月报：EIA预计明年美国原油日产量减少27万桶，今年日产量减少70万桶

路透纽约1月12日 - 美国政府周二预计明年美国原油日产量按年减少27万桶，至846万桶。

美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2016年美国原油日产量将减少70万桶，至日产量为873万桶。上个月该机构曾预计日产量减少57万桶。

另外，EIA维持2016年美国石油日需求增长预估在16万桶，2017年美国石油日需求预估增长28万桶。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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