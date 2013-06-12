更新版-EIA月报：发展中国家4月石油需求量首次超过发达国家

EIA历史数据显示，10年前，发展中国家石油消耗量仅相当于发达国家的三分之二。OECD国家也因油价上涨和环保问题而减少消费量。

全球石油需求模式改变，促使中国等国家建立新的战略和经济联盟。

美国的长期盟友沙特目前对中国的石油出口量与对美国的出口量大致相同，2012年对中国的日出口量超过100万桶。2003年后伊拉克石油开发和生产过程中，中国国企取得的份额也比一些国际油企大。

安哥拉和尼日利亚等西非产油国曾经是北美炼厂的主要供应商，但现在对亚洲出口的原油也远超以前。

“实际上现在没有西非原油输往美国，”纽约CIBC World Markets 的大宗商品策略主管Katherine Spector表示。

**供需反应**

EIA称，2013年全球石油日需求料从10年前的约7,800万桶增至8,920万桶左右，比去年亦增加近90万桶。

“亚洲非OECD国家，尤其是中国，是预期中的全球石油消费增长的主要来源，”EIA表示。

不过EIA还指出，中国石油需求增速似乎在放缓，预计今明两年日消耗将增加42-43万桶左右，2004年至2012年间平均日消耗增加52万桶。