更新版-EIA月报：发展中国家4月石油需求量首次超过发达国家

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
EIA历史数据显示，10年前，发展中国家石油消耗量仅相当于发达国家的三分之二。OECD国家也因油价上涨和环保问题而减少消费量。
全球石油需求模式改变，促使中国等国家建立新的战略和经济联盟。
美国的长期盟友沙特目前对中国的石油出口量与对美国的出口量大致相同，2012年对中国的日出口量超过100万桶。2003年后伊拉克石油开发和生产过程中，中国国企取得的份额也比一些国际油企大。
安哥拉和尼日利亚等西非产油国曾经是北美炼厂的主要供应商，但现在对亚洲出口的原油也远超以前。
“实际上现在没有西非原油输往美国，”纽约CIBC World Markets 的大宗商品策略主管Katherine Spector表示。
**供需反应**
EIA称，2013年全球石油日需求料从10年前的约7,800万桶增至8,920万桶左右，比去年亦增加近90万桶。
“亚洲非OECD国家，尤其是中国，是预期中的全球石油消费增长的主要来源，”EIA表示。
不过EIA还指出，中国石油需求增速似乎在放缓，预计今明两年日消耗将增加42-43万桶左右，2004年至2012年间平均日消耗增加52万桶。
EIA说，今年非石油输出国组织(OPEC)国家日产量预计增加近120万桶达到5,391万桶，快于需求增长。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 张涛)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。