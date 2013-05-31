EIA库存周报：美国上周汽油库存下降，因假期将至汽油销量大增

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约5月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，因驾车人士在阵亡将士纪念日的周末前加满汽车油箱，上周美国汽油库存下降，而原油库存升至纪录最高水平。
根据EIA的数据，截至上周五当周美国汽油库存下降150万桶，逾一半降幅源自人口密集的东海岸地区。
交易商将库存下降视为近期汽油趸售(批发)价格可能接近尾声的信号。库存数据出炉后，指标RBOB汽油期货 合约从四周低点每加仑2.75美元回升至2.82美元上方。
交易商称，东海岸汽油库存下降84.1万桶，这耐人寻味。上周该库存曾升至14年来同期高位，尽管该地区在近几年关闭了多家炼厂。
美国上周原油库存触及新高，增加300万桶至3.9755亿桶，比去年水平高出近1,300万桶，因产量创纪录高位。
在美国新增原油产量集中的中西部地区，原油库存也处在记录高位，上周增加近90万桶至1.1838亿桶。
库欣原油库存增加33.5万桶至5,051万桶(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。