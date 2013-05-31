EIA库存周报：美国上周汽油库存下降，因假期将至汽油销量大增

路透纽约5月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，因驾车人士在阵亡将士纪念日的周末前加满汽车油箱，上周美国汽油库存下降，而原油库存升至纪录最高水平。

根据EIA的数据，截至上周五当周美国汽油库存下降150万桶，逾一半降幅源自人口密集的东海岸地区。

交易商将库存下降视为近期汽油趸售(批发)价格可能接近尾声的信号。库存数据出炉后，指标RBOB汽油期货 合约从四周低点每加仑2.75美元回升至2.82美元上方。

交易商称，东海岸汽油库存下降84.1万桶，这耐人寻味。上周该库存曾升至14年来同期高位，尽管该地区在近几年关闭了多家炼厂。

美国上周原油库存触及新高，增加300万桶至3.9755亿桶，比去年水平高出近1,300万桶，因产量创纪录高位。

在美国新增原油产量集中的中西部地区，原油库存也处在记录高位，上周增加近90万桶至1.1838亿桶。

库欣原油库存增加33.5万桶至5,051万桶(完)

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