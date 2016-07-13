EIA月报：下调美国今年石油需求增长预估 但上调明年增长预估

路透纽约7月12日 - 根据美国能源资料协会(EIA)周二发布的月度展望报告，EIA下调了今年美国石油需求增长预估，但上调了明年的增长预估。

EIA目前预计2016年美国石油需求增长16万桶/日，之前预估为22万桶/日；预计2017年需求增长12万桶/日，高于之前预估的6万桶/日。

EIA表示，2017年美国石油和液态燃料消费量仍将达到1,968万桶/日，与之前的预估持平。

“EIA预计，从现在开始直到今年底，美国汽油价格将自6月时的水准逐步下降，”EIA主管Adam Sieminski表示，“原油价格下跌、汽油产量高企以及汽油库存增加，都推动汽油价格今年走低。”

汽油价格下滑将鼓励驾车出行，从而在一定程度上推动今年的石油需求增长，尽管要比此前预期的增幅更加温和。

EIA在月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调1万桶，至144万桶。EIA月报还将2017年全球石油日需求增长预估上调2万桶，至149万桶。

“今年与明年全球石油消费增长，料主要归功于印度与中国，”Sieminski表示。

他表示，相形之下，英国退欧的决定若导致企业投资与消费者支出下降，则可能令欧洲的石油消费减少。

EIA表示，美国石油产量下降的速度料低于先前预估。

2016年美国原油日产量料将降至861万桶，先前预估为860万桶。2017年日产量将进一步下滑至820万桶，之前预估为819万桶。(完)