EIA月报：2016年美国原油产量增幅料创五年来最低

路透纽约1月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中称，预计2016年美国原油产量仅将增加2.2%，创多年来最低增速，因油价暴跌为美国为期五年的页岩油荣景踩下刹车。

EIA称，美国2016年原油日产量将增加约20万桶至950万桶，增幅为2011年来最低。这是EIA对明年情况的首次预估。

虽然这将是美国历史上第二高的产量，但增幅放缓反映出，油价下滑对产量的长期影响，钻探商抑制某些页岩地层的高成本产能。

“由于油价大跌，很多油企已经削减钻探活动，且钻探活动将聚焦于已有投产矿井的发展完备的地区，”EIA官员Adam Sieminski在声明中说。

EIA对2015年日产量的预估仍为增加72万桶至约930万桶。EIA数据显示，截至2014年年底日产量增至913万桶。

数据显示，2015年的前四个月，不包括墨西哥湾在内的下48州石油产量可能会有所增长；4、5月之间产量可能会保持不变，之后逐渐下降，直到年底。

麦格理全球油气策略师Vikas Dwivedi表示，2015年的产量前景是先增后减。他解释说，2015年产量预估要体现油价崩跌之前投资推力的惯性；而如果油价仍维持在每桶50美元左右，那么眼下的钻井投资压缩势头应会在年底之前对生产率造成影响。

“这完全要看2015年的供需状况。如果油价定格在当前水平，那么(2016年)产量增幅将会很小，甚至根本不增长。”

如果是这样，那么持续了近10年的美国原油产量增长将划上句号。

美国能源部下属机构EIA上修了2015年全球石油需求增长预估，并预计2016年全球石油日需求量将达到9,342万桶，较2015年预估值高出103万桶。

另外，EIA还调整了2014至2015年间的每日汽油消费量预估，从之前预估的下降2万桶上修为增加6万桶。调整这一预估是因为汽油价格下跌，尤其是2014至2015年间常规级别汽油年度均价下跌了31%，是至少1981年以来的最大跌幅。

EIA估计，2014年全球石油库存日增近80万桶，为2008年以来最大增幅。

2015年上半年库存料将继续以每日90万桶的速度增加，但之后到年底前将逐渐减少，因为非石油输出国组织(OPEC)国家，特别是美国的供应增长将因油价挫跌而减弱。

该机构预计今年油价仍将疲软，预估2015年布兰特原油在每桶58美元，2016年在每桶75美元。

除了美国产量增长将放缓之外，EIA预计2015年OPEC原油产量仍将持平，2016年日产量料将下降30万桶。(完)

(编译 杜明霞/王颖；审校 龚芳/许娜)

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