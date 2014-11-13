EIA预计明年美国原油产出增长略微放缓 并下调油价预估

调查：欧元兑美元未来数月预计小跌 但预估值为六个月最高
路透5月3日 - 在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。
路透11月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三表示，美国国内原油产量明年将继续增长，因油价下滑并未令页岩油生产商气馁，但EIA将日产量预估下调约10万桶。
EIA还表示，预计沙特阿拉伯将控制产量，但仍将2015年布兰特油价预估较上个月下调18美元，至平均每桶83美元。
EIA月度短期能源展望显示，预计明年美国原油日产量将增加85万桶，至940万桶左右。一个月前预期为增加96万桶。
一贯谨慎的EIA对产量预估的下调程度远低于其他分析机构。
EIA补充称，美国原油产量增加，促使10月商业原油库存增长2,020万桶，创12年以来同期最大增幅，而且是1920年来第四大10月库存增幅。
EIA表示，美国10月平均原油日产量约为890万桶，12月的日均产量料超过900万桶，为连续第三年每日增幅100万桶。
EIA预计沙特将把日产量下调至低于当前950万桶的水平，以避免“在非OPEC产量大幅增加的情况下，对油价造成进一步下行压力”，但2015年全年沙特日产量仍料高于900万桶。
“全球原油供应不断增加，同时原油需求疲弱，将在短期内压低油价。明年布兰特原油均价料比前次预估低18美元。”EIA主管Adam Sieminski表示。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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