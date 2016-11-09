EIA月报：美国今明两年原油产量降幅将小于先前预期

路透11月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。

EIA发布的短期月度能源展望报告称，2016年美国原油日产量将减少58万桶，至884万桶。上月预计为减少69万桶。

EIA预计，2017年美国原油日产量将减少11万桶，至873万桶。上月预计为减少14万桶。

EIA官员Adam Sieminski在报告公布后表示，部分地区的产量降幅将会更大。

“虽然美国原油2017年平均产量预计将略低于今年水平，但西德州和新墨西哥州东南部的钻井活动升温，加之墨西哥湾地区的产量增加，预计将部分抵消美国其他地区产量的下降，并令整体降幅小于此前的预期，”Sieminski说。

陆地石油产量下降速度快于墨西哥湾，后者成本高昂的深海钻探活动通常需要持续运营多年，因此对油价波动的反应没有那么敏感。

EIA将2016年美国石油日需求增幅预估从之前的7万桶上调至11万桶。预计2017年美国石油日需求增长26万桶，之前的预估为增长23万桶。(完)