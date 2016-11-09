EIA月报：美国今明两年原油产量降幅将小于先前预期

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。
EIA发布的短期月度能源展望报告称，2016年美国原油日产量将减少58万桶，至884万桶。上月预计为减少69万桶。
EIA预计，2017年美国原油日产量将减少11万桶，至873万桶。上月预计为减少14万桶。
EIA官员Adam Sieminski在报告公布后表示，部分地区的产量降幅将会更大。
“虽然美国原油2017年平均产量预计将略低于今年水平，但西德州和新墨西哥州东南部的钻井活动升温，加之墨西哥湾地区的产量增加，预计将部分抵消美国其他地区产量的下降，并令整体降幅小于此前的预期，”Sieminski说。
陆地石油产量下降速度快于墨西哥湾，后者成本高昂的深海钻探活动通常需要持续运营多年，因此对油价波动的反应没有那么敏感。
EIA将2016年美国石油日需求增幅预估从之前的7万桶上调至11万桶。预计2017年美国石油日需求增长26万桶，之前的预估为增长23万桶。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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