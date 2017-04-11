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货币新闻 | 2017年 4月 12日 星期三 00:29 BJT

EIA月报：EIA上调今明两年美国原油产量增长预估

路透纽约4月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二发布的短期月度能源展望报告预计，今明两年美国原油产量增幅将大于之前的预估。

EIA称，2018年美国原油日产量将为按年增加68万桶，至990万桶，2017年原油日产量将为922万桶。上月预计为按年增加52万桶。

EIA也上调2017年原油日产量预估，预计日产量将按年增加35万桶，上月预计为增加33万桶。

EIA将2017年美国石油日需求增长预估从之前的21万桶上修至25万桶。预计2018年美国石油日需求增长34万桶，低于之前预估的增长38万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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