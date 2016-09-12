EIB行长称英国退欧将为该行制造难题

路透布拉提斯拉瓦9月10日 - 欧洲投资银行(EIB)行长Werner Hoyer周六表示，英国退出欧盟将为该行制造难题。

EIB为欧盟各国政府所拥有的一家银行，同时也在一项投资计划中发挥核心作用。欧盟执委会预估这项计划料能为欧盟吸引3,150亿欧元(3,540亿美元)投资，其这项计划料将不断扩张。

Hoyer在布拉提斯拉瓦被记者问及英国退出欧盟对EIB的影响，他回答说：“英国是EIB一大重要股东，也是欧盟的重要成员。因此这个过程势必困难重重。”

“未来我们将会有几年的不稳定时期，尚无法断定这段时期内英国及其与欧盟关系会有什么变化。就此看来，英国与EIB之间未来关系的演变当然也存在疑问，”Hoyer在参加与欧盟财长的会议前表示。

在欧盟成员国向EIB认缴的2,430亿欧元资金中，仅有210亿欧元是实缴，其余都是待缴资本，意味着只有在必要时才会缴纳。英国在这210亿欧元实缴资金中占有16%的比重，或34亿欧元。

当英国退出欧盟时，该国必须收回这些缴款，因为只有欧盟成员国才能是EIB的会员，除非欧盟决定改变其条约。英国退欧进程料在明年初启动。

英国退出欧盟，也将消除英国对欧洲投资银行认缴份额中的待缴资本部分。但一位欧盟官员称，各方或许会同意英国以渐进的方式退出欧洲投资银行，以便缓解其退出对该银行的直接影响。

另一个选项是，其他欧盟成员国或许希望补足英国的份额，从而保持EIB的借款能力。该官员称，由于英国退欧谈判尚未正式启动，这个问题还未讨论到。(完)