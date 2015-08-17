中国进出口银行国内首家二级分行喀什分行开业--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月17日 - 中国政策性银行--进出口银行喀什分行周日正式营业，这是进出口银行在全国设立的第一家二级分行，是该行金融支持丝绸之路经济带战略的举措。
中国金融时报周一援引进出口银行新疆分行行长郭雁军讲话表示，该行将以支持南疆各地州经济发展为引擎，为实体经济、进出口贸易、援疆项目、开发区建设和中巴经济走廊提供政策性金融服务，落实南疆“外引内联、东联西出、西来东去”的开放策略。
截止目前，进出口银行新疆分行在新疆累计发放贷款463亿元，支持企业走出去、进出口贸易、新型工业化、农业现代化、资源开发、基础设置和园区口岸建设等。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。