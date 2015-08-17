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中国财经 | 2015年 8月 17日 星期一 10:39 BJT

中国进出口银行国内首家二级分行喀什分行开业--报载

路透北京8月17日 - 中国政策性银行--进出口银行喀什分行周日正式营业，这是进出口银行在全国设立的第一家二级分行，是该行金融支持丝绸之路经济带战略的举措。

中国金融时报周一援引进出口银行新疆分行行长郭雁军讲话表示，该行将以支持南疆各地州经济发展为引擎，为实体经济、进出口贸易、援疆项目、开发区建设和中巴经济走廊提供政策性金融服务，落实南疆“外引内联、东联西出、西来东去”的开放策略。

截止目前，进出口银行新疆分行在新疆累计发放贷款463亿元，支持企业走出去、进出口贸易、新型工业化、农业现代化、资源开发、基础设置和园区口岸建设等。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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