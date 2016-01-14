中国进出口银行去年“一带一路”贷款增近五成 占境外贷款额37%

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月14日 - 中国进出口银行周四表示，该行去年末在“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家贷款余额超过5,200亿元人民币，较年初增长46%，占全部境外贷款的37%。
该行新闻发言人代鹏在银行业例行发布会上并称，进出口行目前有贷款余额的“一带一路”项目1,000多个，涉及公路、铁路、电力、通讯等领域。
在具体对接“一带一路”的融资方式上，他介绍说，目前该行参与的股权投资基金和投资公司有12个，规模达618亿美元，并利用投贷结合方式支持“一带一路”项目。其中，丝路基金截至目前已投资四个项目，两个项目是进出口行与丝路基金的投贷结合。
代鹏并称，未来进出口行将打造以信贷为主体，投资、租赁等多元化业务体系，并加强与亚开行、世界银行的合作，以及与丝路基金和亚投行的协同配合。
此外，针对近期汇率波动对企业海外投资带来影响，进出口行经济研究部总经理冯春平表示，该行除了对企业提供咨询、避险金融工具，还推动人民币贷款业务，减少兑换中的风险。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。