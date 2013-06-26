八家外国央行参与离岸国债标售 因人民币国际化推进--交行

路透香港6月26日 - 负责今年离岸国债独家发行、交存以及财务代理行的中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周三表示，此次国债面向央行发售部份共吸引八家央行参与，较去年增加三家。反映出人民币国际化推进中，市场对人民币资产需求昇高。

交行环球金融市场部总经理张卫中接受路透电话专访指出，这次亚洲、非洲及南美洲均有央行参与。他并未给予其他细节。

“地区央行参与配售情况好于去年，无论从量和家数来说，国外央行对于配置人民币资产的兴趣正在增加，“张卫中说，＂这是人民币国际化推进的结果。＂

2013年首次离岸国债标售结果今日出炉，面向机构投资者发售的100亿元中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年国债则以3.95%定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。

另外面向央行发售的30亿元，则获得54.8亿元资金投标，投标倍数比为1.83。张卫中表示，去年共有五家外国央行参与总额20亿元国债标售。

“在发出投标公告以后，我们营销客户时发现各类型机构都有，长端则以香港、台湾保险、资产管理公司为主，也有新加坡地区银行参与。”他称。

根据金管局资料，此次面向机构投资人标售的100亿元国债共吸引226.855亿元资金追逐，投标倍数2.27，其中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年期债则以3.95%定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。

张卫中认为，这次国债投标的15年期及以下期限中标利率处二级市场买卖价利率中间。今天市场较波动下，投标结果按二级市场利率随行上升，但国债为债信优良的投资工具，相信在资金短暂纷扰结束，国债长期投资价值将展现。

此次标售外，另100亿元将于下半年发行，张卫中从一个市场从业者角度分析认为，下半年国债标售还是会根据市场情况、投资需求及发行人自己的判断，料还会是标准年期。

他认为香港债券市场发展与人民币国际化关系已更趋密切，随着国际化进程深入，投资者对人民币资产的配置需求在增加，人民币汇率呈双向波动下，投资者对人民币债券关注点已从人民币升值预期转变为对货币资产配置多元化的需求。而人民币国际化程度越高，香港的债券市场亦会越来越蓬勃。(完)

(记者 李珊珊/赵红梅; 审校 林高丽)

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