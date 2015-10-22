欧洲股市大涨 因欧洲央行继续保持货币政策宽松

路透伦敦10月22日 - 欧洲股市周四大涨，此前欧洲央行表示维持其宽松货币计划不变，且将在12月政策会议上再评估是否需要进一步放宽政策。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大幅收高2.1%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E攀升2.5%。

欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低点不变，且保持现有的量化宽松计划规模，但表示将在12月政策会议上再检讨该政策。

欧洲央行总裁德拉吉称，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

欧洲央行实施宽松的货币政策，使债券和现金回报下降，驱使投资者转投回报或更高的股票市场。

“德拉吉的讲话暗示，欧洲央行货币政策为股市提供的支撑将会持续，”Hampstead Capital对冲基金经理Lex Van Dam说。

英股富时100指数.FTSE收升0.44%，报6,376.28点，法国CAC 40指数.FCHI上扬2.28%，收报4,802.18点。德股DAX指数.GDAXI大涨2.48%，报10,491.97点。(完)