欧洲股市大涨 因欧洲央行继续保持货币政策宽松

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月22日 - 欧洲股市周四大涨，此前欧洲央行表示维持其宽松货币计划不变，且将在12月政策会议上再评估是否需要进一步放宽政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3大幅收高2.1%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E攀升2.5%。
欧洲央行周四宣布维持利率在纪录低点不变，且保持现有的量化宽松计划规模，但表示将在12月政策会议上再检讨该政策。
欧洲央行总裁德拉吉称，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。
欧洲央行实施宽松的货币政策，使债券和现金回报下降，驱使投资者转投回报或更高的股票市场。
“德拉吉的讲话暗示，欧洲央行货币政策为股市提供的支撑将会持续，”Hampstead Capital对冲基金经理Lex Van Dam说。
英股富时100指数.FTSE收升0.44%，报6,376.28点，法国CAC 40指数.FCHI上扬2.28%，收报4,802.18点。德股DAX指数.GDAXI大涨2.48%，报10,491.97点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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