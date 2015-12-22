《KEMP专栏》厄尔尼诺现象推升美国气温 利空天然气和取暖油市场

2015年8月16日在美国北达科塔州拍到的图片。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月21日 - 受厄尔尼诺现象影响，美国秋季和初冬的天气异常暖和，大大降低了取暖需求，让本就供应过剩的天然气和取暖油市场进一步恶化。

温暖的天气加上能源产量激增，推动取暖油和天然气价格分别跌至2004年以来低点和1999年以来低位。

厄尔尼诺的持续影响，以及依然过剩的供应，可能让上述两种燃料价格在一段时间内继续承压，天气因素的影响料将一直延伸到2016年并持续很长一段时间。

据美国国家海洋及大气管理局(NOAA)，在始自7月的当前取暖季，迄今的取暖需求比正常情况下降23%。(tmsnrt.rs/1MrbfWF)

9月至11月，美国陆上每个州的气温都超过平均温度。

在横跨落矶山脉、大平原、中西部、东北部及东南部的41州，其气温都比正常水准“缓和了许多”。在许多情况下，平均气温一直接近1895年以来的最高水准。(tmsnrt.rs/1MrbtwY)

这波异常温暖的天气已持续到冬季伊始。上周，取暖需求较每年这个时候的正常水准少了30%。(tmsnrt.rs/1Mrbnpg)

**供应过剩情况恶化**

不合季节的温暖天气，使得家庭、办公室和工厂的天然气、馏分油用量及用电量大幅减少。

根据美国能源资料协会(EIA)，11月底和12月初馏分油用量从10月的每日400万桶降至360万桶。

馏分油主要用在卡车、火车及工程车上，作为运输用柴油，非取暖油，而且馏分油消费量通常在接近年底时会小幅下滑。

然而，馏分油消耗量减少的情况在今年11月及12月特别明显，导致年内这段时间的消费量降至逾10年来最低水平。(tmsnrt.rs/1MrbEIN)

气温相对暖和，也使得采用天然气采暖系统的建筑大楼，以及电厂对天然气的消耗量均告下滑；这些电厂负责供应家庭、办公室及其他采用电暖器的建筑物的电力所需。

两种燃料的需求欠佳，再加上供应激增，导致美国库存异常的居高不下。

炼厂正以创纪录的速率运作，以满足汽油的强劲需求，这使得市场大举充斥馏分油的过剩供给。

而天然气的产量仍在增加当中，因钻油企业在美国东北部Marcellus及Utica高产量岩层启用新一代的超级油井。

截至12月11日止当周，馏分油库存攀抵1.52亿桶，较10年均值高出2,100万桶，较2014年同期则高上3,000万桶。(tmsnrt.rs/1MrbMI8)

存储的天然气数量较正常水平高出近18%，创季节性纪录高位，而且下滑速度比往年这个时候要慢很多。参考图表：(reut.rs/1MrbP6K)

**影响迟迟不散**

根据NOAA，每一次的厄尔尼诺现象都是不同的，对天气的影响也很复杂，人们仍无法完全理解。

但气温高于正常水平的情况可能还将持续一段时间。当前的厄尔尼诺现象是1950年以来影响最强的三次之一(另外两次分别发生在1997/98年和1982/83年)，并且可能会持续至2016年较晚时间。

对美国造成的最大影响可能还未显现。(参见NOAA在12月10日发布的12月厄尔尼诺更新报告：非凡的宇宙力量)

“虽然高于平均水平的海水温度现在可能已经到达峰值，但他们仍将是未来几个月主要影响气温及北美降雨/降雪的巨大暖源；气温见顶后北美通常会迎来雨雪。主要的影响时段是12月-3月，”NOAA称。

“多数模型显示，强烈的厄尔尼诺现象将延续至北半球2015/16年冬末”，之后天气将在春末或夏初变得较为正常。(参见NOAA在12月10日公布的“厄尔尼诺诊断讨论”)(完)