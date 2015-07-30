厄尔尼诺现象肆虐 或推动糖价反弹

路透伦敦7月29日 - 对糖类作物不利的厄尔尼诺现象未来一季可能导致全球糖需求超过产量，其缺口幅度大于预期，从而推动糖价从上月触及的六年半低点反弹。

乾旱已经开始影响到第二大糖出口国泰国的糖产量，同时也影响到第一大糖消费国印度，气象局证实，厄尔尼诺现象再现，可导致亚洲天气炎热，而南美洪涝泛滥。

Green Pool分析师主管Tom McNeill称：“(泰国)目前的旱情比去年严重，近期报导显示东北部旱情严重的地区一些甘蔗已经枯死。”

McNeill还称：“同样，泰国2015/16年的甘蔗产量或少于上一季，减少幅度取决于旱情持续多久。”

全球糖市供应过剩的情况推动糖价SBc1脱离2011年2月峰值每磅36.08美分，上月创六年半低点11.10美分，但由于厄尔尼诺现象导致减产，糖库存现在终于开始减少。

路透调查访问13位分析师及交易商的结果显示，全球糖市六年来首见供不应求的情况，仅能略微推升糖价，预计糖价在2016年仍将守在数年低位附近。

价格较低加上天气异常，使糖等农产品在其他许多市场正在下跌之际，对中国等国家的投资基金更具吸引力。

在印度，受厄尔尼诺现象影响，降雨减少已冲击印度糖的主产区马哈拉施特拉邦的产量。据印度糖厂协会(Indian SugarMills Association)数据，10月1日开始的2015/16年度，马哈拉施特拉邦糖产量将下降7.6%至970万吨。

真正的不确定性将是，厄尔尼诺现象在未来几周和数月对全球糖产区的影响到底有多大。

在全球糖的主产国和出口国巴西，威胁来自该国中南部较以往更潮湿的天气。

分析师称，受厄尔尼诺现象影响全球糖产量下降，可能意味着料在2015/16年出现的供应缺口，将高于此前的初步预测。(完)

(编译/审校 孙国玉/于春红/张荻)

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