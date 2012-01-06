苹果支付义隆500万美元 专利侵权案以和解收场

路透台北1月5日电---台湾触控晶片设计商义隆电子(2458.TW)周四表示，其控告苹果(AAPL.O)专利侵权案已达成和解，苹果将支付义隆500万美元，双方并进行专利交互授权。

"我们很高兴能够与义隆达成和解，避免长期对簿公堂。苹果授权给义隆的两项触控专利不涉及iPhone、iPad和iPod。"苹果的发言人称。

2009年，义隆在加州地方法院对苹果提起诉讼。美国国际贸易委员会(ITC)於2010年6月认定苹果没有违反美国的贸易法。

随着iPhone、iPad和MacBook等产品的畅销，苹果卷入了多起专利诉讼。同时苹果也卷入了多起和谷歌(GOOG.O)旗下的Android之间的诉讼。

诉讼在科技行业是司空见惯的事情，特别是专利诉讼。不过大多数诉讼都是庭外和解，因大公司希望避免长期打官司，即使赢了专利权可能也到期了。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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