松下拟将晶片制造业务人力减半--日经新闻

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透10月24日 - 日经新闻报导称，松下(6752.T)计划大幅缩减晶片制造业务，将该业务1.4万的人力减半，且可能出售一些工厂。
报导称，在韩国同业的激烈竞争下，日本企业利润率萎缩，正在分拆其晶片制造业务。
此举突显出松下社长津贺一宏决心剔除疲弱的业务，因其专攻较高利润的产品，以结束公司多年来的亏损局面。
日经指出，松下在日本富山县和新泻县，以及中国、印尼、马来西亚和新加坡均设有晶片制造厂。
报导称，受到裁员影响的主要是外国的工厂。
报导指出，截至明年3月止的年度裁员支出料达500亿日圆(5.14亿美元)。其并称，该公司预期透过提高获利来缓和这样的冲击。
报导表示，松下晶片制造业务在2012年度营运亏损1,840亿日圆。
日经称，该公司正在磋商将部分工厂售予以色列晶片制造商TowerJazz (TSEM.TA)。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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