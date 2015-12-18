专访：美共和党捐款人阿德尔森称与“魅力十足”的特朗普见过面

路透澳门12月18日（记者 Farah Master） - 美国亿万富翁、共和党主要捐款人谢尔登·阿德尔森（Sheldon Adelson）周五称，本周稍早曾见到共和党总统参选人特朗普，形容后者“魅力十足”。

“感觉很好，”阿德尔森在澳门接受路透采访时称，“他魅力十足。”他并称，两人在交谈时曾谈到以色列。

周二，共和党总统参选人辩论会在阿德尔森旗下的拉斯维加斯威尼斯人酒店举行。他周五稍早在记者会上称，自己要等到明年2月的党内初选时才决定支持哪位参选人，并称参选人“都非常不错”。

“很多参选人我们都很喜欢，对一些人更加青睐，”阿德尔森表示。“形势每天都在变。今天我从新闻里看到特朗普说他的支持率为41%；14名参选人，41%（的支持率）是从未听说过的，”

当被问及他希望共和党的候选人表现出什么特点时，阿德尔森说，“他们要能赢。”（完）