下半年用电量增速或达6.5% 建议尽快开工一批水电核电项目--中电联

路透北京8月1日 - 中国电力企业联合会周四发布报告称，预计下半年全社会用电需求增速稳中有升，增速将在6.5%左右；而针对水电、火电和核电完成投资同比继续负增长的情况，中电联还建议尽快核准开工一批大型水电、核电等重点电源项目。

报告预计，下半年中国经济有望保持平稳增长，电力消费需求有望稳中有升。预计全年全社会用电量5.63-5.69万亿千瓦时、同比增长5.5-6.5%；预期5.66万亿千瓦时、同比增长6.0%左右，其中下半年增长6.5%左右、增速前低后高。

这低于年初预测的全年6.5-7.5%增速，亦逊于去年全年7.5%的增长水平。

从用电量增速月底变化来看，今年一、二季度同比分别增长5.4%和5.2%；二季度各月增速分别为4.6%、5.3%和5.9%，呈逐月回升态势。

中电联报告指出，应加快建立独立的输配电价机制，输配电价采用过网费模式，平均输配电价由平均销售电价扣除政府性基金及附加、线损折价和平均上网电价形成。

而近年来新开工规模不足，水电和核电投资持续大幅下降，电源在建规模不足，将可能导致“十三五”期间再次出现电力供应紧张。为此，中电联建议，尽快核准开工一批大型水电、核电等重点电源项目，增加优质电源在建规模。

同时要加快跨区跨省输电通道建设，尽快核准建设大型风电、太阳能基地以及西南水电基地的外送通道；并加大财政资金对农网发展支持力度，加快配电网建设及智能化升级。（完）

欲览报告全文，请点击中电联网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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