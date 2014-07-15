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中国财经 | 2014年 7月 15日 星期二 16:49 BJT

能源局：6月全社会用电量4,639亿千瓦时 同比增长5.9%

路透北京7月15日 - 中国国家能源局周二公布， 6月全社会用电量4,639亿千瓦时，同比增长5.9%，增速

较5月提高0.6个百分点。

刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-6月，全国全社会用电量累计26,276亿千瓦时，同比增长5.3%。

1-6月，分产业看，第一产业用电量435亿千瓦时，同比下降4.6%；第二产业用电量19,325亿千瓦时，同比

增长5.1%；第三产业用电量3,138亿千瓦时，同比增长6.9%；城乡居民生活用电量3,378亿千瓦时，同比增长6.

6%。

全国电力工业统计数据一览表

指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计

绝对量 增长 绝对量 增长

全国全社会用电量 亿千瓦时 4,639 5.9 26,276 5.3

其中:第一产业用电量 亿千瓦时 98 0.3 435 -4.6

第二产业用电量 亿千瓦时 3,482 5.2 19,325 5.1

工业用电量 亿千瓦时 3,423 5.1 18,982 5

轻工业用电量 亿千瓦时 589 4.9 3,137 4.7

重工业用电量 亿千瓦时 2,834 5.2 15,845 5.1

第三产业用电量 亿千瓦时 547 9 3,138 6.9

城乡居民生活用电量 亿千瓦时 511 8.1 3,378 6.6

6000千瓦及以上电厂 万千瓦 125,122 9.4

发电设备容量

其中: 水 电 万千瓦 25,372 14.4

火 电 万千瓦 87,885 5.4

核 电 万千瓦 1,778 21.7

风 电 万千瓦 8,275 22.6

全国供电煤耗率时 克/千瓦 317 -3

全国线路损失率 ％ 5.92 -0.12

全国供热量 万百万千焦 168,455 -1.3

全国供热耗用原煤 万吨 10,116 -1

全国供电量 亿千瓦时 22,980 3.1

全国售电量 亿千瓦时 21,621 3.3

全国发电设备累计 小时 2,087 -79

平均利用小时

其中： 水电 小时 1,430 -101

火电 小时 2,375 -26

风电 小时 986 -114

全国发电累计厂用电率 % 5 -0.14

其中：水电 % 0.3 -0.13

火电 % 5.9 -0.04

电源基本建设投资完成额 亿元 1,227

其中:水电 亿元 334

火电 亿元 355

核电 亿元 238

电网基本建设投资完成额 亿元 1,649

发电新增设备容量 万千瓦 3,670

其中：水电 万千瓦 1,301

火电 万千瓦 1,503

新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 12,431

新增220千伏及以上线路长度 千米 20,503

注：全社会用电量指标是全口径数据。(完)

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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