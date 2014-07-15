能源局：6月全社会用电量4,639亿千瓦时 同比增长5.9%

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京7月15日 - 中国国家能源局周二公布， 6月全社会用电量4,639亿千瓦时，同比增长5.9%，增速
较5月提高0.6个百分点。
刊登在能源局网站上的新闻稿称，1-6月，全国全社会用电量累计26,276亿千瓦时，同比增长5.3%。
1-6月，分产业看，第一产业用电量435亿千瓦时，同比下降4.6%；第二产业用电量19,325亿千瓦时，同比
增长5.1%；第三产业用电量3,138亿千瓦时，同比增长6.9%；城乡居民生活用电量3,378亿千瓦时，同比增长6.
6%。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计
绝对量 增长 绝对量 增长
全国全社会用电量 亿千瓦时 4,639 5.9 26,276 5.3
其中:第一产业用电量 亿千瓦时 98 0.3 435 -4.6
第二产业用电量 亿千瓦时 3,482 5.2 19,325 5.1
工业用电量 亿千瓦时 3,423 5.1 18,982 5
轻工业用电量 亿千瓦时 589 4.9 3,137 4.7
重工业用电量 亿千瓦时 2,834 5.2 15,845 5.1
第三产业用电量 亿千瓦时 547 9 3,138 6.9
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 511 8.1 3,378 6.6
6000千瓦及以上电厂 万千瓦 125,122 9.4
发电设备容量
其中: 水 电 万千瓦 25,372 14.4
火 电 万千瓦 87,885 5.4
核 电 万千瓦 1,778 21.7
风 电 万千瓦 8,275 22.6
全国供电煤耗率时 克/千瓦 317 -3
全国线路损失率 ％ 5.92 -0.12
全国供热量 万百万千焦 168,455 -1.3
全国供热耗用原煤 万吨 10,116 -1
全国供电量 亿千瓦时 22,980 3.1
全国售电量 亿千瓦时 21,621 3.3
全国发电设备累计 小时 2,087 -79
平均利用小时
其中： 水电 小时 1,430 -101
火电 小时 2,375 -26
风电 小时 986 -114
全国发电累计厂用电率 % 5 -0.14
其中：水电 % 0.3 -0.13
火电 % 5.9 -0.04
电源基本建设投资完成额 亿元 1,227
其中:水电 亿元 334
火电 亿元 355
核电 亿元 238
电网基本建设投资完成额 亿元 1,649
发电新增设备容量 万千瓦 3,670
其中：水电 万千瓦 1,301
火电 万千瓦 1,503
新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 12,431
量
新增220千伏及以上线路长度 千米 20,503
注：全社会用电量指标是全口径数据。(完)
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。