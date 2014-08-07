发改委料将下调上网电价 降幅为每千瓦时0.01元--报载

路透北京8月7日 - 华夏时报周四报导援引接近中国国家发改委的消息人士称，上网电价下调的政策已经敲定，下调幅度在每千瓦时0.01元人民币左右。此举可能导致五大发电集团每家下半年损失10多亿元。

“此次上网电价下调主要是受到近期煤价持续走跌的影响，煤电联动机制是本次调价的主要因素，”该名消息人士称，各地区下调幅度有所差别，具体下调的时间尚未最终确定

河南一家电力企业人士表示，电价下调已经讨论了一段时间，虽然电力方面因为火电亏损问题，并不赞成下调上网电价，但是因为近期煤价不断走跌，电价下调一事基本已经确定。

“0.01元的下调幅度，对电力系统的影响暂时不是很大，毕竟今年剩下的时间不多了。对五大发电集团来说，每家下半年大致将损失十几个亿，”五大发电集团一专家如是称。

该专家指出，前一段时间煤价的暴跌，下跌幅度早就超过了煤电联动的波动幅度，也直接促成了此次电价下调；而如果此次电价下跌幅度平均0.01元，对电力系统的影响暂时不是很大，因为今年已经过去一大半了，对五大发电集团来说，每家下半年大致将损失十几亿。

2013年以来电煤供应总体宽松，价格跌跌不休，但电力企业形势同样不好。中电联的数据显示，2013年火电的亏损面达到了20%左右，特别是供热板块2013年亏损了53亿元，亏损面达到70%，今年一季度又亏损20亿元。

中国子2013年初开始实施的新煤电成本价格联动办法，将煤价变化5%作为电力调价的触发条件。2011年底开始，煤炭价格从高峰一路下跌，最近一期的环渤海地区动力煤更是跌破500元/吨，煤电联动作为电价定价变化的机制，其变动幅度已远远超过触发条件。

7月23日，海运煤炭网指数中心发布的环渤海动力煤价格指数显示：本期(7月16-22日)5500大卡动力煤综合平均价格报收为498元/吨，周环比下跌8元/吨，环渤海动力煤价吨煤跌破500元，刷新了2010年10月13日发布以来的最低纪录，也创下了连续8周下跌的纪录。

中国五大发电集团是指华能、大唐、华电、国电和中电投。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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