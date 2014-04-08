直购电试点输配电价云南先行 探索电价市场化--报载

路透北京4月8日 -中国证券报周二援引消息人士称，有关部门已批复云南省电力用户和发电企业直接交易（直购电）试点的输配电价。这意味着云南将率先探索电价市场化。

业内人士并指出，云南首次明确统一的直购电过网费，直购电推广力度有望加大，高载能特别是电解铝行业用电成本有望降低。

中证报报导称，根据新政策，参与云南直购电试点的大用户购电价格，由直接交易电价、电网输配电价和政府性基金及附加三部分构成；其中，直接交易电价由电力用户和发电企业协商确定。

而电网输配电价实行两部制电价，基本电价执行云南电网现行销售电价表中的大工业用电的基本电价标准，电量电价为每千瓦时0.125元人民币。

如果按照云南省内平均每千瓦时0.2元左右的水电上网电价计算，加上已获批复的每千瓦时0.125元的输配电价，再加上容量电价（基本电价）和线损，最终直购电销售侧电价有望在每千瓦时0.4元以内，这较云南每千瓦时0.5元的大工业平均用电价格更为便宜。

所谓电能直接交易即直购电，直购电通过买方和卖方直接协商，定出发电侧上网价格，再加上单独核定的输配电价，得出更加市场化的售电侧价格，这与全国电改思路一致。

事实上，年初国家能源局印发的《2014能源工作指导意见》就已对电改轮廓做出勾勒，要求积极推进电能直接交易和售电侧改革，并推进输配电价改革，积极支持在内蒙古、云南等省区开展电力体制改革综合试点。

而之所以选择内蒙古、云南作为试点，是因为两地电力供给大于需求，且两地发电上网电价低，具备竞价上网价格基础，但两地大工业用电价格不低，两地经济未在当地低电价中充分获益，因此两地具备充分的改革动力。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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