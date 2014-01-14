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中国财经 | 2014年 1月 14日 星期二 18:17 BJT

2013年全社会用电量同比增7.5% 第二产业增长7.0%--国家能源局

路透北京1月14日 - 中国国家能源局周二称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其中，第二产业用电量增长7.0%。

能源局数据并显示，分产业看，2013年，第一产业用电量1,014亿千瓦时，增长0.7%；第二产业用电量39,143亿千瓦时；第三产业用电量6,273亿千瓦时，增长10.3%。

2013年，全国发电设备累计平均利用小时为4,511小时，同比减少68小时。其中，水电设备平均利用小时为3,318小时，减少273小时；火电设备平均利用小时为5,012小时，增加30小时。

2013年，全国电源新增生产能力（正式投产）9,400万千瓦，其中，水电2,993万千瓦，火电3,650万千瓦。

中国电力企业联合会去年3月发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。

以下是2013年全国电力工业统计数据一览：

指标名称 计算单位 全年累计 增长

绝对量 （%）

全国全社会用电量 亿千瓦时 53,223 7.5

其中:第一产业用电量 亿千瓦时 1,014 0.7

第二产业用电量 亿千瓦时 39,143 7

工业用电量 亿千瓦时 38,471 6.9

轻工业用电量 亿千瓦时 6,379 6.3

重工业用电量 亿千瓦时 32,092 7

第三产业用电量 亿千瓦时 6,273 10.3

城乡居民生活用电量 亿千瓦时 6,793 9.2

全口径发电设备容量 万千瓦 124,738 9.3

其中：水电 万千瓦 28,002 12.3

火电 万千瓦 86,238 5.7

核电 万千瓦 1,461 16.2

并网风电 万千瓦 7,548 24.5

全国供电煤耗率 克/千瓦时 321 -4

全国线路损失率 ％ 6.67 -0.08

全国发电设备累计平均利用小 时 小时 4,511 -68

其中：水电 小时 3,318 -273

火电 小时 5,012 30

并网风电 小时 2,080 151

电源基本建设投资完成额 亿元 3,717

其中:水电 亿元 1,246

火电 亿元 928

核电 亿元 609

电网基本建设投资完成额 亿元 3,894

发电新增设备容量 万千瓦 9,400

其中：水电 万千瓦 　2,993

火电 万千瓦 　3,650

新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 19,631

新增220千伏及以上线路回路长 千米 39,534

（完）

更多细节，请点选国家能源局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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