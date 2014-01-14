2013年全社会用电量同比增7.5% 第二产业增长7.0%--国家能源局

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京1月14日 - 中国国家能源局周二称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其中，第二产业用电量增长7.0%。
能源局数据并显示，分产业看，2013年，第一产业用电量1,014亿千瓦时，增长0.7%；第二产业用电量39,143亿千瓦时；第三产业用电量6,273亿千瓦时，增长10.3%。
2013年，全国发电设备累计平均利用小时为4,511小时，同比减少68小时。其中，水电设备平均利用小时为3,318小时，减少273小时；火电设备平均利用小时为5,012小时，增加30小时。
2013年，全国电源新增生产能力（正式投产）9,400万千瓦，其中，水电2,993万千瓦，火电3,650万千瓦。
中国电力企业联合会去年3月发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。
以下是2013年全国电力工业统计数据一览：
指标名称 计算单位 全年累计 增长
绝对量 （%）
全国全社会用电量 亿千瓦时 53,223 7.5
其中:第一产业用电量 亿千瓦时 1,014 0.7
第二产业用电量 亿千瓦时 39,143 7
工业用电量 亿千瓦时 38,471 6.9
轻工业用电量 亿千瓦时 6,379 6.3
重工业用电量 亿千瓦时 32,092 7
第三产业用电量 亿千瓦时 6,273 10.3
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 6,793 9.2
全口径发电设备容量 万千瓦 124,738 9.3
其中：水电 万千瓦 28,002 12.3
火电 万千瓦 86,238 5.7
核电 万千瓦 1,461 16.2
并网风电 万千瓦 7,548 24.5
全国供电煤耗率 克/千瓦时 321 -4
全国线路损失率 ％ 6.67 -0.08
全国发电设备累计平均利用小 时 小时 4,511 -68
其中：水电 小时 3,318 -273
火电 小时 5,012 30
并网风电 小时 2,080 151
电源基本建设投资完成额 亿元 3,717
其中:水电 亿元 1,246
火电 亿元 928
核电 亿元 609
电网基本建设投资完成额 亿元 3,894
发电新增设备容量 万千瓦 9,400
其中：水电 万千瓦 2,993
火电 万千瓦 3,650
新增220千伏及以上变电设备容 万千伏安 19,631
量
新增220千伏及以上线路回路长 千米 39,534
度
（完）
更多细节，请点选国家能源局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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