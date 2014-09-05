独家：伊莱克斯接近达成以逾25亿美元收购GE家电业务--消息

路透纽约/斯德哥尔摩9月4日 - 据知情消息人士称，瑞典伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)接近达成以逾25亿美元收购通用电气(奇异,GE)(GE.N)家电业务的交易，这将明显扩大其在北美的业务触角。

消息人士周四称，两家公司正在协商交易的最后条款，最快将在下周宣布协议。该消息人士要求匿名，因相关事宜没有公开。

受可能达成协议的消息提振，伊莱克斯股价跳涨4.7%，报190.40瑞典克朗，市值超过80亿美元。

消息人士提醒指出，协商还在进行中，有可能需要更多时间才能最后敲定。通用电气和伊莱克斯的代表均拒绝置评。

已有百年历史的通用电气家电业务将帮助伊莱克斯在核心欧洲市场之外进行扩张，近年来欧洲市场的增长势头一直逊色于北美市场。通用电气的家电业务与照明业务2013年共带来83亿美元营收。

伊莱克斯目前是仅次于惠而浦(WHR.N)的全球第二大家电制造商。

收购价格超过25亿美元，伊莱克斯似乎在支付高价争取赢得通用电气的资产。消息人士早前曾说过，通用电气的家电业务价值约介于20亿至25亿美元之间。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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