伊莱克斯33亿美元收购通用家电事业 强化美国业务

路透斯德哥尔摩9月8日 - 瑞典伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)周一表示，已经同意以33亿美元现金收购美国通用电气(General Electric)(GE.N)家电业务，成为该公司史上最大的并购案，除了强化其在北美市场实力，还将挑战竞争对手惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)地位。

伊莱克斯执行长Keith McLoughlin在声明稿中指出，“通用电气高端优质家电产品与我们旗下的知名品牌相辅相成，同时也将强化我们在美国的地位。”

“这是我们有史以来最大收购，强化了我们致力发展家电事业的承诺，同时也提供公司加速投资于创新及全球成长的规模与契机。”

伊莱克斯目前旗下品牌包括Frigidaire、AEG、Zanussi及伊莱克斯，是仅次于惠而浦的全球第二大家电制造商，在美国市场落后于竞争对手，欧洲则是其表现最佳市场。

伊莱克斯表示，这笔交易资金将由过桥贷款支应，同时在完成收购之后，将进行股票发行，规模相当于收购案的四分之一。

这笔交易料将产生3亿美元的年度成本协同效应(综效)，且收购第一年就会对公司获利有所贡献。(完)

(编译 张明钧; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。