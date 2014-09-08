伊莱克斯33亿美元收购通用家电事业 强化美国业务

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透斯德哥尔摩9月8日 - 瑞典伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)周一表示，已经同意以33亿美元现金收购美国通用电气(General Electric)(GE.N)家电业务，成为该公司史上最大的并购案，除了强化其在北美市场实力，还将挑战竞争对手惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)地位。
伊莱克斯执行长Keith McLoughlin在声明稿中指出，“通用电气高端优质家电产品与我们旗下的知名品牌相辅相成，同时也将强化我们在美国的地位。”
“这是我们有史以来最大收购，强化了我们致力发展家电事业的承诺，同时也提供公司加速投资于创新及全球成长的规模与契机。”
伊莱克斯目前旗下品牌包括Frigidaire、AEG、Zanussi及伊莱克斯，是仅次于惠而浦的全球第二大家电制造商，在美国市场落后于竞争对手，欧洲则是其表现最佳市场。
伊莱克斯表示，这笔交易资金将由过桥贷款支应，同时在完成收购之后，将进行股票发行，规模相当于收购案的四分之一。
这笔交易料将产生3亿美元的年度成本协同效应(综效)，且收购第一年就会对公司获利有所贡献。(完)
(编译 张明钧; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”