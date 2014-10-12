芯片制造商发出警报 全球经济有放缓之虞

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福10月10日（记者 Eric Auchard） - 根据处于行业食物链底部的电路制造商，电子设备需求正在减弱。这表明长期预测的全球经济增长放缓可能成为现实。

9月向来是各种微小芯片的出货旺季，但今年夏季假期过后却未出现常见的需求增长情况。

最近几周，一连串拥有全球业务的美国半导体制造商开始唱衰从亚洲到欧洲的多个行业市场前景，当中包括汽车和网络设备等行业。

这种疲软态势以中国为中心。中国是全球电子代工工厂，许多电子产品在这里加工为成品后销往世界各地。鉴于欧元区濒临再次陷入衰退的边缘，这同时也是欧洲零售商在圣诞节假期到来前对前景有多悲观的征兆之一。

Microchip 周四就行业全面下滑或修正发出明确警告。这暗示形势可能会更加严峻。

“我们认为又一轮行业修正已经开始，而且这波修正在不久的未来会在全行业更广泛地扩散，”Microchip执行长Steve Sanghi在谈到最新季度公司销售下降时说。

半导体行业分析师很难找到不受经济放缓影响的芯片制造商。

“有藏身之地吗？”BMO Capital Markets分析师Ambrish Srivastava在给客户的报告中写道。“就目前来看，似乎没有。”（完）