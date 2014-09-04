三星发布Galaxy Note 4 有亮点但少惊艳

路透柏林9月3日(记者 Harro Ten Wolde/Klaus Lauer) - 三星电子(005930.KS)周三正式发布新版Galaxy Note智能手机。三星电子是全球最大的手机制造商。

GALAXY Note 4采用5.7英寸屏幕，金属材质边框。这说明三星电子希望与苹果(AAPL.O)等竞争对手保持同步的最新设计策略。苹果预计将在下周推出首款大屏幕手机。

新款手机还配备了旨在吸引游戏玩家的配件、改进的S-Pen智能手写笔及相关软件。三星电子称，凭借大屏幕优势，用户能轻松执行多个任务。

GALAXY Note 4对于三星电子的复苏至关重要。自从三星2011年推出Note系列产品以来，5英寸及更大屏幕成为高端手机的一个标准，因为现在手机的用途不仅限于打电话，很大程度上还用于阅读和撰写信息、邮件或文件，使用APP，观看电影或玩游戏。

手机分析师称，尽管囊括了众多功能和很多最新硬件标准，但GALAXY Note 4并没有给人惊艳之感。

Forrester分析师Thomas Husson表示：“我认为，充其量这只是一个累增的变化。真正缺失的是，顶级手机那种卓尔不群的全新体验。”他所指的是三星电子需要提供的令其设备能够在众多较低价竞争产品中脱颖而出的软件和服务。

随着市场份额的流失，三星电子第二季度的运营利润下滑至两年低点。

市场研究公司Canalys表示，今年第二季度，小米取代三星成为中国头号智能手机生产商。三星在其他新兴市场也持续流失市场份额。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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