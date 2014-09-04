三星发布Galaxy Note 4 有亮点但少惊艳

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Harro Ten Wolde/Klaus Lauer
路透柏林9月3日 - 三星电子 周三正式发布新版Galaxy Note智能手机。三星电子是全球最大的手机制造商。
GALAXY Note 4采用5.7英寸屏幕，金属材质边框。这说明三星电子希望与苹果 等竞争对手保持同步的最新设计策略。苹果预计将在下周推出首款大屏幕手机。
新款手机还配备了旨在吸引游戏玩家的配件、改进的S-Pen智能手写笔及相关软件。三星电子称，凭借大屏幕优势，用户能轻松执行多个任务。
GALAXY Note 4对于三星电子的复苏至关重要。自从三星2011年推出Note系列产品以来，5英寸及更大屏幕成为高端手机的一个标准，因为现在手机的用途不仅限于打电话，很大程度上还用于阅读和撰写信息、邮件或文件，使用APP，观看电影或玩游戏。
手机分析师称，尽管囊括了众多功能和很多最新硬件标准，但GALAXY Note 4并没有给人惊艳之感。
Forrester分析师Thomas Husson表示：“我认为，充其量这只是一个累增的变化。真正缺失的是，顶级手机那种卓尔不群的全新体验。”他所指的是三星电子需要提供的令其设备能够在众多较低价竞争产品中脱颖而出的软件和服务。
随着市场份额的流失，三星电子第二季度的运营利润下滑至两年低点。
市场研究公司Canalys表示，今年第二季度，小米取代三星成为中国头号智能手机生产商。三星在其他新兴市场也持续流失市场份额。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托