伊莱克斯为收购通用电气家电业务与美国政府针锋相对

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿11月9日 - 美国政府周一称，若伊莱克斯(Electrolux)(ELUXb.ST)被允许买下通用电气(奇异,GE)(GE.N)的家电业务，美国消费者将为壁挂烤炉等产品多付出5%的价钱。不过两家公司指责反垄断执法机构未能承认来自海外对手越来越强有力的竞争。
美国司法部7月曾要求联邦法庭，阻止瑞典的伊莱克斯以33亿美元收购通用电气的家电业务。对该案的审理于周一开始，政府方面要求法官发布强制令以阻止交易达成。
“如果不阻止这项并购，那么美国出售的家电种类中，有三分之二将由伊莱克斯制造，”司法部律师Ethan Glass对本案主审法官Emmet Sullivan称。“若不阻止这项并购，通用电气与伊莱克斯之间的日常竞争也将终结。”
不过伊莱克斯的律师John Majoras指出，三星和LG最近也开始出售家电，虽然销量并不大但增长迅速。“这是一个高度竞争的市场，而且在这一交易完成后仍将如此，”Majoras称。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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