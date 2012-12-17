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中国财经 | 2012年 12月 17日 星期一 15:42 BJT

前11个月中国非金融类对外直接投资同比增长25%--商务部

路透北京12月17日 - 中国商务部周一称,1-11月中国境内投资者对境外企业累计实现非金融类直接投资625.3亿美元,同比增长25%.

刊登在商务部网站的新闻稿称,前11个月,中国境内投资者共对全球130个国家和地区的3,596家境外企业进行了直接投资,其中股本投资和其他投资493.3亿美元,占78.8%,利润再投资132亿美元,占21.2%.

中国商务部长陈德铭上月底称,中国今年对外非金融类直接投资将超过700亿美元,明年会继续增长,且今年国内生产总值(GDP)增长一定能够达到或高于7.5%的目标.(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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