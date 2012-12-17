前11个月中国非金融类对外直接投资同比增长25%--商务部

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月17日 - 中国商务部周一称,1-11月中国境内投资者对境外企业累计实现非金融类直接投资625.3亿美元,同比增长25%.
刊登在商务部网站的新闻稿称,前11个月,中国境内投资者共对全球130个国家和地区的3,596家境外企业进行了直接投资,其中股本投资和其他投资493.3亿美元,占78.8%,利润再投资132亿美元,占21.2%.
中国商务部长陈德铭上月底称,中国今年对外非金融类直接投资将超过700亿美元,明年会继续增长,且今年国内生产总值(GDP)增长一定能够达到或高于7.5%的目标.(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。