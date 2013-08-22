礼来密切关注有关其在中国行贿报导

路透上海8月22日 - 对于中国媒体有关美国医药大厂礼来(LLY.N)在中国涉及行贿丑闻的报导，礼来公司周四表示密切关注，并称将对此展开调查。

21世纪经济报 道今日引述礼来公司一位前高级经理王玮（化名）的爆料称，礼来公司仅在沪皖大区推销两款胰岛素产品，一年单是通过医生直接回扣违规花费至少三千万元人民币，这还不包括过高的讲者酬劳、虚增扩大会议花费等形式的献金和其他产品的回扣。

礼来公司在给予路透的声明中回应，其中国公司并不存在一位名叫王玮的前高级经理雇员。当然根据上述报导，该人名属于化名。

礼来公司声明还指出，去年公司已碰到此类事件，在相同地区的一位前高级经理提出非常相类似的指控，公司曾就此进行过彻底调查，调查方式包括雇员面谈、邮件监控、支出报告审计等，当时并未发现存在这些问题。

“我们对此事态度是认真的，我们正在继续调查。”声明还指出，公司内部有规范流程，以确保在落实商业计划时符合法律要求以及最高的道德标准。

中国政府近期陆续启动对多家外国医药企业商业行贿案的调查，包括最早的英国葛兰素史克(GSK.L)，及之后的法国赛诺菲(SASY.PA)等公司。葛兰素史克涉嫌向旅行社等机构转移30亿元，以便向医生和官员行贿，该公司四名中国高管已被警方拘留。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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