礼来密切关注有关其在中国行贿报导

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透上海8月22日 - 对于中国媒体有关美国医药大厂礼来(LLY.N)在中国涉及行贿丑闻的报导，礼来公司周四表示密切关注，并称将对此展开调查。
21世纪经济报 道今日引述礼来公司一位前高级经理王玮（化名）的爆料称，礼来公司仅在沪皖大区推销两款胰岛素产品，一年单是通过医生直接回扣违规花费至少三千万元人民币，这还不包括过高的讲者酬劳、虚增扩大会议花费等形式的献金和其他产品的回扣。
礼来公司在给予路透的声明中回应，其中国公司并不存在一位名叫王玮的前高级经理雇员。当然根据上述报导，该人名属于化名。
礼来公司声明还指出，去年公司已碰到此类事件，在相同地区的一位前高级经理提出非常相类似的指控，公司曾就此进行过彻底调查，调查方式包括雇员面谈、邮件监控、支出报告审计等，当时并未发现存在这些问题。
“我们对此事态度是认真的，我们正在继续调查。”声明还指出，公司内部有规范流程，以确保在落实商业计划时符合法律要求以及最高的道德标准。
中国政府近期陆续启动对多家外国医药企业商业行贿案的调查，包括最早的英国葛兰素史克(GSK.L)，及之后的法国赛诺菲(SASY.PA)等公司。葛兰素史克涉嫌向旅行社等机构转移30亿元，以便向医生和官员行贿，该公司四名中国高管已被警方拘留。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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