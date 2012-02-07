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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 7日 星期二 14:55 BJT

伊莱·曼宁走出哥哥阴影

伊莱·曼宁率纽约巨人再夺超级碗，终於取得哥哥佩顿所无法企及的成就。伊莱的职业生涯一直被掩埋在佩顿的阴影下，而这种比较多数时候对他而言是不公平的，因为佩顿是NFL历史巨星，未来铁定进入名人堂。而他第二次率巨人捧起超级碗则超越哥哥，佩顿迄今只率小马拿过一次超级碗锦标。路透

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