伊莱·曼宁走出哥哥阴影

伊莱·曼宁率纽约巨人再夺超级碗，终於取得哥哥佩顿所无法企及的成就。伊莱的职业生涯一直被掩埋在佩顿的阴影下，而这种比较多数时候对他而言是不公平的，因为佩顿是NFL历史巨星，未来铁定进入名人堂。而他第二次率巨人捧起超级碗则超越哥哥，佩顿迄今只率小马拿过一次超级碗锦标。路透