Elliott进一步施压必和必拓 要求分拆美国油气业务

路透悉尼5月16日 - 维权投资人Elliott Management周二进一步施压矿业巨头必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)，要求其进行战略调整，并主张对石油业务展开独立评估。

Elliott持有的必和必拓伦敦上市股份已经增至4.1%，其敦促必和必拓做出调整，以提高股东价值。Elliott表示，有明显迹象表明市场接受其为必和必拓建议的新策略。

“(股东)普遍支持管理层在进行正式、公开评估之后，主动采取措施，优化石油业务的价值，”Elliott在致必和必拓管理层的信中表示。

Elliott由亿万富豪Paul Singer成立，该公司一直敦促必和必拓放弃两地上市的结构，并分拆美国的油气业务，以提高股东回报。该公司在4月10日把其方案提交给必和必拓，但均被否决。

就在必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)将在巴塞罗那由美银美林举办的矿业会议上讲话之前的数小时，Elliott公布了给管理层的这封最新信函。这封信未提及任何其他股东的名称。Elliott也将参加这次矿业会议。

必和必拓称，Elliott认为必和必拓不愿接受建议，而且对纽约投资者要求改变策略的回应存在误导，必和必拓对此感到失望。

“我们不接受这两种说法，”必和必拓在电邮声明中称，并补充说会评估Elliott的最新材料，以进行全面且正式的回应。

一位接近必和必拓的消息人士称，该公司期待在巴塞罗那与Elliott会面。

Elliott对澳洲政府的关切作出回应，在周二撤回了关于必和必拓主要在伦敦上市的提议，称该公司可继续在澳洲注册，继续作为澳洲纳税公司，保留在澳洲和伦敦交易所两地上市的结构。

BHP曾表示，取消公司双重上市结构弊大于利。

Elliott在其网站fixingbhp.com还批评了必和必拓以往的股票回购活动，建议该公司在2018年回购60亿美元股票。(完)