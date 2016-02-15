东亚银行正式回绝Elliott卖盘要求 去年净利同比下降17%

路透香港2月15日 - 香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周一以公告形式正式回绝股东之一、国际对冲基金Elliott Capital促请东亚卖盘之要求，因董事会一致认为现时并非出售的时机；该行同时公布2015年度净利同比下降17%。

东亚主席兼行政总裁李国宝在其署名的声明中称，“有鉴于当前充满挑战的宏观经济及经营环境，以及本行正在进行的业务项目，董事会一致认为现时并非考虑出售的时机。因此，本行将不会进行出售竞投。”

针对Elliott指东亚管理不善的言论，东亚表示，管理层及董事会继续致力为股东带来最大的价值，并深信在现时环境下，集中于推展及提升该行的业务，乃达致此目标的最佳方法。

东亚并称，“董事会相信，长远而言，将为本行及股东带来可观的收益。”

持有东亚7%股份的Elliott于2月4日在一封致东亚股东信函中称，认为东亚董事会现在应该通过竞价程序探索以适当的溢价出售东亚的方案，专注于为东亚股东创造合理价值。具体方案是以2倍的合理溢价出售，相当于每股60港元。

自上述消息提振东亚最近股价表现，自函件曝光以来，东亚累计升近6%，同期大市恒生指数.HSI则跌逾1%。

Elliott是继日本三井住友银行、西班牙银行Caixa Bank(CABK.MC)及国浩集团(0053.HK)后，东亚的第四大股东。

东亚今天公布董事会三名成员将在即将举行的周年股东大会结束后卸任。被问到会否让Elliott委派代表加入东亚董事会，李国宝没有正面回应，只表示董事会人数将由20名减至18名，并已提名一名新董事，现正等待金融管理局批覆。

**中国业务利润大减**

东亚同时公布，去年度净利同比下降17%，略逊于市场预期，主要受累于东亚中国业务利润大减，净息差（净利息收益率）亦由1.78%降至1.66%。期内每股基本盈利1.95港元，拟派发末期股息每股0.5港元。

公告显示，东亚于2015年1-12月净利为55.22亿港元，上年同期则为66.61亿港元，并低于汤森路透综合15名分析师预测中位值58.05亿港元。

期内东亚中国的除税前溢利按年大减71%至7.34亿港元，因随着中国内地经济环境转差，贷款及垫款减值损失增加106.4%至20.42亿港元，净息差（净利息收益率）由2.2%收窄至1.82%；去年末减值贷款比率达2.63%，明显高于前一年末的1.32%，但较去年中的2.65%轻微改善。

东亚香港的减值贷款比率亦轻微走高，令到东亚去年末整体减值贷款比率升至1.13%，去年中及2014年底则分别为1.03%及0.62%。

东亚副行政总裁李民斌表示，去年下半年资产质素恶化情况趋于稳定，反映自2014年开始推行措施见效，这包括缩减对高负债及产能过剩行业的借贷、收紧信贷指引及加大力度追收不良贷款。

他说，“虽然不可以说最坏时间已经过去，但有信心今年下半年可以做得好。”他并称，今年无论是东亚香港抑或东亚中国，首要任务均是控制成本。

东亚去年完成向三井住友配售股份后，年末普通股权一级资本比率达12.2%，总资本比率17.2%，均高于2014年末的11.8%及16.7%。

另外，东亚公布与新创建(0659.HK)正就卓佳的策略性投资进行检讨，方案包括可能出售卓佳的全部权益。卓佳由东亚持股75.61%，主要提供专业综合服务，包括商务、企业及投资者服务，网络遍布全球19个市场覆盖36个城市。

李民斌称，策略检讨方案还包括卓佳独立上市的可能性，目前没有任何定案，但相信如果出售卓佳，这将是一项“值钱”的资产。卓佳去年的经营收入为12.01亿港元。

东亚周一早盘曾涨3.3%，终场升幅收窄至2.44%，报23.1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)