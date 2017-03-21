对冲基金Elliott购买现代汽车部分股权的传闻不实--消息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔3月21日 - 一位熟悉情况的消息人士周二向路透表示，有关维权投资者--美国对冲基金Elliott Management已韩国购买现代汽车(005380.KS)部分股权的市场传闻不实。
现代汽车股价周二收涨8.6%，盘中曾触及22个月最高水准，因市场寄望现代汽车集团将重组其所有权结构，且有传闻称Elliott已购买了现代汽车部分股权。(完)
(编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。