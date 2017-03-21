对冲基金Elliott购买现代汽车部分股权的传闻不实--消息

路透首尔3月21日 - 一位熟悉情况的消息人士周二向路透表示，有关维权投资者--美国对冲基金Elliott Management已韩国购买现代汽车(005380.KS)部分股权的市场传闻不实。

现代汽车股价周二收涨8.6%，盘中曾触及22个月最高水准，因市场寄望现代汽车集团将重组其所有权结构，且有传闻称Elliott已购买了现代汽车部分股权。(完)