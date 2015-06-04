三星物产大股东Elliott基金表态 反对第一毛织所提收购案

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透首尔6月4日 - 美国对冲基金Elliott周四对韩国三星集团的重组打算发起挑战，称已取得三星物产000830.KS大笔股权，并反对第一毛织(028260.KS)以80亿美元收购三星物产的计划。
第一毛织并购三星物产案被投资者和分析师视为三星李氏家族集团权力能否顺利接班的关键。Elliott成了率先表态的反对者。
“Elliott相信，第一毛织的收购报价大大低估三星物产的价值，条款内容既不公平也不符合三星物产股东的最大利益，”Elliott声明稿称。
Elliott披露持有三星物产7.1%的股权，目前尚不清楚获得这些持股的时间，不过据披露文件，Elliott为这些股权总共花费了2,160亿韩元。
三星物产和第一毛织股票周四开盘后大涨。
三星物产发言人并未立即置评，亦未能立即联系到第一毛织和三星集团发表评论。
据汤森路透数据，Elliott是继韩国国家退休基金(NPS)和三星集团姊妹公司三星SDI(006400.KS)之后，三星物产的第三大单一股东。
三星物产和第一毛织的合并，将整合三星集团大家长李健熙继承人在集团持有的各项股权。李健熙一年前因心脏病目前一直在住院治疗中。(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 郑茵/张若琪)
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