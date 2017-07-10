《独家新闻》对冲基金Elliott考虑竞购输电公司Oncor，挑战巴菲特--消息

路透7月7日 - 熟知情况的消息人士周五称，美国德州输电公司Oncor Electric Delivery Co已破产母公司的最大债主--Elliott Management Corp正在考虑竞购Oncor，开价或高于巴菲特的90亿美元全现金价格。

Elliott是由亿万富豪Paul Singer掌管的对冲基金公司。如果Elliott真的进行竞购，将对巴菲特构成少见的挑战；巴菲特通常避免参加竞购企业，他曾对他的投资者表示他不喜欢参与竞购战。

消息人士称，Elliott或寻求将其在Oncor母公司中的债务转为股权，并为竞购筹集新的股权融资。就像对巴菲特的交易一样，破产法官将必须批准Elliott的替代计划才行。

Elliott的立场说明，收购债券价格在很低水平交易的企业的复杂程度。日本软银社长孙正义上月放手让其支持的卫星新创企业OneWeb和Intelsat的140亿美元合并案破局，因后者的许多债权人拒绝支持合并交易。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)周五称，同意支付90亿美元收购Oncor，加快了其从公用事业和基础建设交易中获取稳定获利的行动步伐。

若伯克希尔的全现金收购交易获得美国联邦和州级监管当局、以及破产法官的批准，伯克希尔哈撒韦的能源部门将取得对美国最大输电公司之一--Oncor的控制权。(完) (编译 王琛；审校 白云)