厄尔尼诺或将来袭 亚洲国家提早做好准备

资料图片：2009年5月19日，印度北方城市昌迪加尔的苏哈纳湖，一名男子行走在炎热的湖边土地上。 REUTERS/Ajay Verma

路透雅加达/马尼拉5月27日 （记者 Michael Taylor/Erik dela Cruz） - 亚洲国家政府正在积极准备，以减轻厄尔尼诺现象可能带来的影响。这种气候现象以前曾导致食品价格大涨，引发过社会骚乱。

借鉴以往的经验教训，印尼政府正在向农户发放日历，上面写明了可提早播种一些作物的日期。马来西亚和菲律宾正在着手进行管理水供应的工作，印度已经增加了粮食储备。

他们的目的是减轻厄尔尼诺现象的影响。厄尔尼诺现象属于一种气候模式，可在澳大利亚、东南亚及印度造成乾旱。

2007年出现的厄尔尼诺现象造成的乾旱，就曾刺激食品价格飙升，其中米价在2008年上涨二倍，每吨突破1,000美元，创下历史纪录，而由此引发的骚乱最远甚至波及到埃及、喀麦隆和海地等国。最近一次出现厄尔尼诺现象是在2009年，在印度造成近40年不遇的乾旱，导致印度大米减产1,000万吨，全球糖价因此攀升至近30年来的最高水平。

据联合国旗下的气候机构称，大多数天气预报模型显示，厄尔尼诺现象可能会在今年中期左右形成。

“传统上，受影响最严重的国家是印尼和菲律宾，”联合国粮农组织驻曼谷的资深经济学家David Dawes说。

“由于两方面的原因，米价肯定会受影响：一是大米产量很有可能受影响，二是他们是可能不得已而进入国际市场的进口商，而米价或许上涨。”

菲律宾农业部称，该国北部的卡加延河谷（Cagayan Valley）已经出现乾旱，当地主要水库的蓄水量处于警戒水位。该地区是菲律宾最大的水稻产区之一。

该国政府称已经开始进行人工降雨，并且发放抗旱的水稻品种。

在印尼，该国农业部指示农业顾问用现代化技术为农户提供帮助，以提早种植一些作物，农业顾问的费用由政府买单。

“希望借助这项行动，我们仍能种植作物，最大限度降低乾旱风险，”该公司农业部土地开发与管理部门官员Tunggul Iman Panudju说。

印尼气象部门负责人对路透称，本国农户正在接受培训，以适应气候变化，并且根据所在省份的情况种植比水稻更抗旱的作物。

马来西亚已经成立了水危机委员会，由副总理亲自掌帅，该委员会将与各个部门合作，监测厄尔尼诺现象的影响。该国政府还鼓励各行各业使用地下水或再生水，提高蓄水罐的蓄水能力。

与2009年厄尔尼诺现象发生时明显不同的是，当前粮食库存已经增加，这应当有助于缓解厄尔尼诺现象对价格的影响。

根据美国农业部，全球大米库存自2009年以来已经增长1,500万吨，目前达到1.09亿吨，增长部分大多来自印度、泰国和中国。

“如果雨季降雨量低于预期，我们准备从政府储备中向公开市场释放更多大米和小麦，以确保价格不会上涨，”印度粮食部门的官员称。由于无权向媒体谈及此事，该官员要求匿名。

该官员称，本国中央政府也会提供抗旱能力更强的种子品种，同时会在必要时向地方政府提供资金援助。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。