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国际财经 | 2012年 2月 29日 星期三 11:41 BJT

尔必达记忆体大跌98% 此前申请破产

路透2月29日电---日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周三大跌逾98%,因该公司在本周初申请破产保护,引发投资者大肆抛售其股票,有媒体报导称,该公司将在未来六周拟定一份重建计划.

尔必达股票开盘放量暴跌98.1%,至5日圆,此前由於卖单数量太多,在早盘的大多数时段未成交.

东京证交所称,尔必达股票走势不再有涨跌幅限制.

尔必达周一申请破产保护,称潜在的合作夥伴未能出手救援.这家芯片(晶片)制造商现金匮乏,负债高达56亿美元.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍/戴素萍

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