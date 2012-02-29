尔必达记忆体大跌98% 此前申请破产

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透2月29日电---日本尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T周三大跌逾98%,因该公司在本周初申请破产保护,引发投资者大肆抛售其股票,有媒体报导称,该公司将在未来六周拟定一份重建计划.
尔必达股票开盘放量暴跌98.1%,至5日圆,此前由於卖单数量太多,在早盘的大多数时段未成交.
东京证交所称,尔必达股票走势不再有涨跌幅限制.
尔必达周一申请破产保护,称潜在的合作夥伴未能出手救援.这家芯片(晶片)制造商现金匮乏,负债高达56亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍/戴素萍
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